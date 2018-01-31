Трамп призвал усилить ядерный арсенал: Россия и Китай - соперники

В своей речи президент США неоднократно подчеркивал: самое верное средство защиты от агрессии - не имеющая равных военная и экономическая мощь страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны модернизировать и восстановить ядерный арсенал, чтобы иметь возможность адекватно сдерживать "таких противников, как Китай и Россия". Об этом он заявил в первом докладе Конгрессу США о положении дел в стране, пишет агентство Голос Америки.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", - заявил Трамп законодателям и гостям.

По словам американского лидера, именно слабость является самым верным путем к конфликту. Президент США уверен: "Самое верное средство для защиты - не имеющая равных мощь".

Президент США призвал Конгресс выделить средства на финансирование армии в полном объеме, отметив, что необходимо "модернизировать и восстановить ядерный потенциал страны в надежде никогда не использовать его, но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии".

"Возможно, когда-нибудь в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать свое ядерное оружие. К сожалению, мы еще не достигли этого момента", - пояснил он свою позицию.

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Как отмечает агентство, в речи президента не было других упоминаний о России. Не сказано ничего и о войне РФ против Украины, НАТО или безопасности в Европе, однако уделено внимание Северной Корее.

"Прошлый опыт научил нас тому, что благодушие и уступки лишь способствуют агрессии и провокациям", - подчеркнул Трамп, не вдаваясь в детали своего плана по КНДР.

Также, не называя своего предшественника по имени, Трамп подверг критике администрацию экс-президента Барака Обамы за то, что она "допустила глупость", выпустив сотни опасных террористов, которых затем вновь увидели на поле боя.

"Поэтому сегодня я выполняю другое обещание: только что я подписал указ, в котором поручил министру (обороны) пересмотреть нашу политику в отношении военных задержаний и оставить открытыми учреждения для содержания под стражей в Гуантанамо", - резюмировал он.

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