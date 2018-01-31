Во Франции задержали причастных к атаке на Charlie Hebdo - СМИ
Во Франции арестовали четырех человек, которые могут быть причастны к нападениям на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов в Париже в январе 2015 года. Об этом со ссылкой на AFP сообщает газета Le Figaro.
Четырех мужчин в возрасте 30-36 лет задержали 29 и 30 января 2018 года.
Следствие намерено выяснить возможную роль задержанных в поставках оружия исполнителям вышеупомянутых атак.
7 января 2015 года в Париже вооруженные люди ворвались в редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и расстреляли находившихся там сотрудников. В результате теракта погибли 12 человек, 11 получили ранения. Главные подозреваемые в нападении - братья Саид и Шериф Куаши были ликвидированы полицией спустя два дня в ходе спецоперации.
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9 января 2015 года вооруженный террорист Амеди Кулибали захватил магазин кошерных продуктов в столице Франции, расстреляв четырех посетителей и взяв в заложники 15 человек. В тот же день спецназ взял магазин штурмом и ликвидировал нападавшего.
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