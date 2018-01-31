"Зачем нам поезд, теряющий вагончики": Додон против Молдовы в ЕС

По мнению президента Молдовы, маленькие страны "обречены иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком"

Молдавский президент Игорь Додон считает, что потенциальное вступление страны в ЕС приведет к ее "расколу и исчезновению". Такое мнение известный пророссийскими высказываниями политик изложил в эфире каналу из РФ RTVI, отдельные цитаты из которого опубликовало издание NewsMaker.

"Я сторонник евразийской интеграции, дружбы с Россией. Но это не означает быть против ЕС или США. Маленькие страны обречены иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком... Движение в Европу, в ЕС - оно будет без Приднестровья, без Гагаузии, без севера Молдовы, где больше 70% за Евразийский союз. Нельзя ставить выбор - или-или... В таких странах, как Украина или Молдова, это ни к чему хорошему не приводит", - заявил он.

По словам Додона, движение в Европу - "это раскол страны".

"Молдова исчезнет просто. Зачем нам спешить в поезд, который теряет вагончики? Британия вон вышла... Да, у нас будут хорошие с Евросоюзом, у нас будет безвизовый режим, но не вступление в ЕС. В этом случае Молдовы просто не будет", - пояснил он.

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При этом президент Молдовы похвалил российского коллегу Владимира Путина за то, что он "сделал очень много для России", и пожелал, "чтобы нам в Молдове тоже так повезло: чтоб во главе страны был человек, который смог бы вернуть уверенность в завтрашнем дне, вернуть гордость за свою страну".

"И нам неприятно, что какие-то американские танки стоят у границы или проводят какие-это учения", - резюмировал молдавский президент.

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