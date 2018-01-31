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В Таджикистане в ДТП погиб известный журналист

31.01.2018 12:26
Журналиста Галима Фасхутдинова сбил автомобиль, он умер в больнице, не приходя в сознание
В Таджикистане в ДТП погиб известный журналист
Галим Фасхутдинов (фото - twitter.com/kurbanaka)

В Таджикистане в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный журналист Галим Фасхутдинов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это произошло вечером во вторник, 30 января. Фасхутдинов возвращался домой, на пешеходном переходе его сбило маршрутное такси. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание", - отмечается в сообщении. 

Фасхутдинов в разные годы работал на Deutsche Welle, на телерадиокомпании Мир и Sputnik Таджикистан.  

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