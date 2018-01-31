Спецслужбы ФРГ рассказали о "живых бомбах замедленного действия"

В Сирии и Ираке живут около 290 немецких детей и подростков, и по возвращении на родину они могут представлять угрозу, считают в спецслужбах Германии

В Сирии и Ираке живут около 290 германских детей и подростков. Спецслужбы ФРГ называют их "живыми бомбами замедленного действия". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сотни детей и подростков из Германии находятся на подконтрольных джихадистам территориях. "По нашим данным, около 290 детей и подростков были вывезены в Сирию и Ирак или родились там", - заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен агентству Reuters.

По возвращении они могу представлять угрозу для общественной безопасности, считают в спецслужбах Германии. "Опасность состоит в том, что эти дети возвращаются с "промытыми мозгами", перед ними поставлена задача совершать нападения", - говорит Масен. Детей и подростков из ИГ он называет "живыми бомбами замедленного действия".

Большинство из них сейчас находятся в Сирии и Ираке, но некоторые вернулись обратно в Германию - преимущественно с родителями. Спецслужбы наблюдают за такими семьями с тем, чтобы избежать возможных терактов.

в 2016 году три из пяти нападений исламистов в Германии осуществили подростки. Среди них - 12-летний мальчик, который несколько раз пытался взорвать бомбу на рождественском базаре в Людвигсхафене.

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Немецкие спецслужбы сейчас не рассчитывают на большую волну тех, кто будет возвращаться в Германию с подконтрольных террористической группировке Исламское государство территорий. Масен заявил, что его ведомство скорее ожидает того, что германские джихадисты останутся в ИГ или переедут в другие районы, которые все еще находятся под контролем группировки, например, в Афганистан.

Ранее сообщалось, что Германия почти закончила прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС.

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