Спецслужбы ФРГ рассказали о "живых бомбах замедленного действия"
В Сирии и Ираке живут около 290 германских детей и подростков. Спецслужбы ФРГ называют их "живыми бомбами замедленного действия". Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сотни детей и подростков из Германии находятся на подконтрольных джихадистам территориях. "По нашим данным, около 290 детей и подростков были вывезены в Сирию и Ирак или родились там", - заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен агентству Reuters.
По возвращении они могу представлять угрозу для общественной безопасности, считают в спецслужбах Германии. "Опасность состоит в том, что эти дети возвращаются с "промытыми мозгами", перед ними поставлена задача совершать нападения", - говорит Масен. Детей и подростков из ИГ он называет "живыми бомбами замедленного действия".
Большинство из них сейчас находятся в Сирии и Ираке, но некоторые вернулись обратно в Германию - преимущественно с родителями. Спецслужбы наблюдают за такими семьями с тем, чтобы избежать возможных терактов.
в 2016 году три из пяти нападений исламистов в Германии осуществили подростки. Среди них - 12-летний мальчик, который несколько раз пытался взорвать бомбу на рождественском базаре в Людвигсхафене.
Читайте также: Иностранный легион: кто и почему воюет за Исламское государство
Немецкие спецслужбы сейчас не рассчитывают на большую волну тех, кто будет возвращаться в Германию с подконтрольных террористической группировке Исламское государство территорий. Масен заявил, что его ведомство скорее ожидает того, что германские джихадисты останутся в ИГ или переедут в другие районы, которые все еще находятся под контролем группировки, например, в Афганистан.
Ранее сообщалось, что Германия почти закончила прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС.
Читайте также: Дети халифата: 13 лет - самое время убивать
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:55
-
вчера
17:35
-
вчера
18:01
-
вчера
16:19
-
вчера
15:26