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В США поезд с конгрессменами столкнулся с мусоровозом

01.02.2018 02:45
Люди, которые были в мусоровозе, пострадали - один погиб, второго госпитализировали. Никто из чиновников не пострадал
В США поезд с конгрессменами столкнулся с мусоровозом
Фото: Rachael Bade/Twiiter

В штате Виргиния, США столкнулся поезд, в котором ехали конгрессмены-республиканцы, и мусоровоз. Об этом сообщает BBC.

Погиб один человек, его личность уточнятся. Предварительно, это был один из двух человек, которые были в грузовике. Второго госпитализировали на вертолете. 

По разным данным, разного рода травмы получили около 20 человек, которые ехали в нем. Но только четырем людям, понадобилась госпитализация. Среди них двое работников поезда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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