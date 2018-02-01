В США поезд с конгрессменами столкнулся с мусоровозом

Люди, которые были в мусоровозе, пострадали - один погиб, второго госпитализировали. Никто из чиновников не пострадал

В штате Виргиния, США столкнулся поезд, в котором ехали конгрессмены-республиканцы, и мусоровоз. Об этом сообщает BBC.



Погиб один человек, его личность уточнятся. Предварительно, это был один из двух человек, которые были в грузовике. Второго госпитализировали на вертолете.



По разным данным, разного рода травмы получили около 20 человек, которые ехали в нем. Но только четырем людям, понадобилась госпитализация. Среди них двое работников поезда.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



