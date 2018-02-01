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ВМС США показали пять эпизодов перехвата самолета у Крыма: видео

01.02.2018 03:15
Изначально в Военно-морских силах США показали только один эпизод перехвата с опасными маневрами российского истребителя
ВМС США показали пять эпизодов перехвата самолета у Крыма: видео
Скриншот видео

Военно-морские силы США показали еще пять видео маневров российского истребителя Су-27 около американского самолета EP-3 Aries над Черным морем около аннексированного Крыма. 

Видео показывает маневры с разных ракурсов.

Российский Су-27 резко развернулся около американского EP-3 Aries и пролетел в пяти футах от правого крыла. Потом истребитель пересек траекторию движения EP-3, резко снизился, что привело к турбулентности.


Ранее Военно-морские силы США показали один эпизод перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма. 

В Министерстве обороны России уже заявили, что никаких инцидентов не было и пилоты Су-27 действовали в соответствии с нормами международного права.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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