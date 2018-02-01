ВМС США показали пять эпизодов перехвата самолета у Крыма: видео

Изначально в Военно-морских силах США показали только один эпизод перехвата с опасными маневрами российского истребителя

Военно-морские силы США показали еще пять видео маневров российского истребителя Су-27 около американского самолета EP-3 Aries над Черным морем около аннексированного Крыма.



Видео показывает маневры с разных ракурсов.



Российский Су-27 резко развернулся около американского EP-3 Aries и пролетел в пяти футах от правого крыла. Потом истребитель пересек траекторию движения EP-3, резко снизился, что привело к турбулентности.





Ранее Военно-морские силы США показали один эпизод перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма.

В Министерстве обороны России уже заявили, что никаких инцидентов не было и пилоты Су-27 действовали в соответствии с нормами международного права.



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