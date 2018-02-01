В Японии 11 человек сгорели в пожаре в доме престарелых - видео

Спасателям удалось вывести из охваченного огнем здания пять пенсионеров в возрасте от 50 до 90 лет

11 человек сгорели в пожаре в доме престарелых в префектуре Хоккайдо на севере Японии. Об этом говорится в сюжете местного телеканала NHK о трагедии в Саппоро.

Среди погибших - восемь мужчин и три женщины. Удалось спасти пять человек: трех мужчин и двух женщин в возрасте от 50 до 90 лет.

Огонь охватил трехэтажное звание в густонаселенном квартале в ночь на 1 февраля. Более 40 спасателей тушили пожар почти 12 часов.

Причина возгорания неизвестна.

По данным местных властей, в доме проживали 16 пожилых людей, которые получали пособие для малообеспеченных.