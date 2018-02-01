В Японии 11 человек сгорели в пожаре в доме престарелых - видео
11 человек сгорели в пожаре в доме престарелых в префектуре Хоккайдо на севере Японии. Об этом говорится в сюжете местного телеканала NHK о трагедии в Саппоро.
Среди погибших - восемь мужчин и три женщины. Удалось спасти пять человек: трех мужчин и двух женщин в возрасте от 50 до 90 лет.
Огонь охватил трехэтажное звание в густонаселенном квартале в ночь на 1 февраля. Более 40 спасателей тушили пожар почти 12 часов.
Причина возгорания неизвестна.
По данным местных властей, в доме проживали 16 пожилых людей, которые получали пособие для малообеспеченных.
firefire- mzad76 (@mzad76) 31 січня 2018 р.
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