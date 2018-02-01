ФБР опасается, что Белый дом подрывает следствие по делу Трамп-РФ

Спецслужбы США обеспокоены намерением команды президента опубликовать "меморандум Нунеса", который якобы компрометирует расследование против Трампа

Федеральное бюро расследований сомневается в достоверности "меморандума Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости спецслужб США и Минюста к президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает служба Би-би-си.

"ФБР была предоставлена ограниченная возможность изучить этот документ за день до того, как комитет Конгресса проголосовал за его обнародование. Мы серьезно обеспокоены пропуском фактов, которые фундаментально влияют на точность меморандума", - говорится в заявлении бюро.

Позднее глава Комитета Палаты представителей по разведке Девин Нунес назвал обеспокоенность ФБР "надуманной".

Этот меморандум - четырехстраничный документ, составленный для Нунеса. Он основан на секретной информации о приемах слежки ФБР, которые, по словам республиканцев, якобы были неправомерно применены спецслужбами, чтобы подорвать кампанию и президентство Трампа. Они утверждают, что в документе есть доказательство принятия решения о слежке за Картером Пейджем (советник Трампа по внешней политике в период кампании) на основании "российского досье" британского экс-разведчика Кристофера Стила. Оппоненты спецпрокурора Роберта Мюллера по делу Трамп-России говорят, что именно именно с этого и началось широкомасштабное расследование о "связи" президента с Кремлем.

Спецслужбы США отвергают такие обвинения и говорят, что за Пейджем начали следить задолго до появления "досье Стила", создание которого частично финансировалось штабом проигравшей на выборах Хиллари Клинтон.

Кроме того, демократы считают, что в документе содержится "выборочно составленная" секретная информация, которая при обнародовании якобы поставит под угрозу нацбезопасность и навредит расследованию Мюллера. Они уверены, что после публикации не только начнутся увольнения в ФБР, но и будут открыты уголовные дела.

Комитет по делам разведке проголосовал за то, чтобы опубликовать меморандум. Теперь у Трампа есть время до выходных, чтобы решить, рассекречивать ли его. Сам президент якобы "на 100%" поддерживает идею публикации, однако вчера спикер Белого дома Сара Сандерс заявила - "существует вероятность, что документ не будет рассекречен и опубликован".

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