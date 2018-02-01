В центре Анкары прогремел мощный взрыв: фото
В котельной налоговой инспекции Анкары прогремел мощный взрыв. Информации о жертвах или пострадавших пока нет, сообщает Reuters.
"Взрыв произошел в газовой котельной здания в районе Чукурамбар, причина которого в настоящее время не определена", - сказал губернатор Анкары Эрджан Топадж.
По предварительной информации, жертв или пострадавших в результате инцидента нет.
Агентство сообщает, что фасад здания сильно поврежден, в расположенных вблизи других зданиях и автомобилях разбиты окна.
Местные СМИ пишут, что в здании, кроме персонала службы безопасности, никого не было.
Фото: Twitter
Вечером 31 января в Никополе у гаражей на улице Трубченко прогремел взрыв, в результате чего получил осколочное ранение 57-летний мужчина.
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