В центре Анкары прогремел мощный взрыв: фото

По предварительной информации, жертв или пострадавших в результате инцидента нет

В котельной налоговой инспекции Анкары прогремел мощный взрыв. Информации о жертвах или пострадавших пока нет, сообщает Reuters.

"Взрыв произошел в газовой котельной здания в районе Чукурамбар, причина которого в настоящее время не определена", - сказал губернатор Анкары Эрджан Топадж.

По предварительной информации, жертв или пострадавших в результате инцидента нет.

Агентство сообщает, что фасад здания сильно поврежден, в расположенных вблизи других зданиях и автомобилях разбиты окна.

Местные СМИ пишут, что в здании, кроме персонала службы безопасности, никого не было.

Фото: Twitter

Вечером 31 января в Никополе у гаражей на улице Трубченко прогремел взрыв, в результате чего получил осколочное ранение 57-летний мужчина.

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