Канада призывает Турцию проявлять сдержанность в Сирии

Фриланд заявила, что Канада внимательно следит за ситуацией в Сирии и ее влиянием на мирных граждан

Канада обеспокоена эскалацией боевых действий на севере Сирии, в связи с военной операцией Турции. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

Она отметила, что Канада внимательно следит за ситуацией в Сирии и ее влиянием на мирных граждан.



"Канада признает легитимную безопасностную обеспокоенность Турции. Однако мы призываем к сдержанности и необходимости приложить максимум усилий для защиты гражданских и полного соблюдения международного гуманитарного права", - сказала Фриланд.



По ее словам, основной целью международного сообщества должна оставаться победа над боевиками Исламского государства (ИГ).



"Это требует коллективных и сосредоточенных усилий всех наших друзей и союзников в регионе, чью роль и жертвенность в достижении этой общей цели мы признаем и очень ценим", - резюмировала глава канадского МИДа.



Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции Оливковая ветвь на севере Сирии, направленной против курдских отрядов народной самообороны (YPG).

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