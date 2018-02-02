Президент Бразилии остался без пенсии: не подтвердил, что жив

Каждый бразильский пенсионер должен ежегодно обновлять регистрационные данные для пенсионных начислений

Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому что не предоставил вовремя государственным органам доказательств того, что он жив. Об этом сообщает телеканал Globo.



"Эта процедура называется "доказательство жизни", и она всегда должна осуществляться в течение месяца, на который приходится день рождения заинтересованного лица", - сказали журналистам представители портала госуслуг штата Сан-Паулу, в компетенции которых предоставление информации о выплате пенсий населению (SPPrev).



Бразильские СМИ отмечают, что каждый пенсионер ежегодно должен обновлять регистрацию в органах, ответственных за выплаты.



77-летний Мишел Темер вышел на пенсию в 1999 году в возрасте 58 лет, когда был на посту прокурора штата Сан-Паулу. Ему положены выплаты в размере около 14 тысяч долларов. На время его президентства эта сумма была временно снижена до семи тысяч долларов.



По данным SPPrev, администрация президента уже отправила необходимые документы для возобновления пенсионных начислений.



В 2016 году новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет достаточно зарплаты в $1, так как согласно закону просто отказаться от нее нельзя.



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