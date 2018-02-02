США подозревают Сирию в разработке нового химического оружия

Власти США предполагают, что сирийский диктатор Башар Асад также сохранил часть запасов химического оружия

Сирийские власти могут разрабатывать новые виды химического оружия, а президент США Дональд Трамп готов применить военную силу, чтобы предотвратить новые химатаки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Власти США предполагают, что сирийский президент Башар Асад сохранил часть запасов химического оружия, несмотря на российско-американский договор, по которому Дамаск должен был уничтожить все химоружие до середины 2014 года. Вместо этого силы Асада продолжили разработку химоружия", - отмечается в сообщении.

Недавние случаи его использования позволяют предположить, что сирийский режим создает новые виды химического оружия, происхождение которого будет сложнее определить.

"Если международное сообщество не сможет надавить на сирийского президента, то химическое оружие может распространиться за пределы Сирии вплоть до "американских границ", - заявил один из чиновников американской администрации.

"Мы сохраняем за собой право применять военную силу, чтобы предотвратить использование химоружия", - подчеркнул другой источник в администрации Трампа.

Армия сирийского диктатора Асада подозревается, в частности, в проведении химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, где погибли 87 человек, в том числе 30 детей, и пострадали более 550.

В январе 2018 года химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.

1 февраля 2018 года сообщалось, что США выделяют $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии.

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