В Китае фургон въехал в толпу людей, есть пострадавшие: фото

В туристическом центре Шанхая водитель фургона сегодня утром въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает CGTN.



В результате аварии в районе Хуангпу пострадали не менее 18 человек.

Всех госпитализировали в больницы.

По информации Би-би-си, фургон выехал на тротуар перед кофейней Starbucks и врезался в толпу прохожих.

После столкновения с оградой кофейни он загорелся, но его быстро удалось потушить.

Среди пострадавших три человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: twitter.com/MountRoyalTimes

Van plowed into pedestrians in Shanghai. Several dead, many more injured. Gas tanks were found in the van. pic.twitter.com/T9O5qZXt1Z