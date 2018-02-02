Драка в Кале: пять беженцев получили огнестрельные ранения

По неустановленным причинам афганцы сделали несколько выстрелов, после этого началась массовая драка

В результате массовой драки между афганцами и эритрейцами пять беженцев получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает Le Figaro.

Состояние четырех пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое. Всего были госпитализированы в больницы 22 человека.

Инцидент произошел в южной части портового города Кале, где беженцы стояли в очереди за покупками.

По неустановленным причинам афганцы сделали несколько выстрелов, после этого началась драка, которая длилась два часа. В ней участвовали около сотни беженцев из Эритреи и около 30 афганцев.

После этого инцидента еще одна драка была зафиксирована в коммуне Марк, расположенной в четырех километрах от Кале.

По данным полиции, около 150 эритрейцев, вооруженных палками и камнями, напали на два десятка мигрантов из Афганистана. Прокуратура Кале начала расследование.

23 января 2018 года в одном из терминалов аэропорта Ганновера произошла драка между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами.

Кале - город во Франции, порт у пролива Па-де-Кале, крупнейший по численности населения город департамента Па-де-Кале. Кале является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции, расстояние по прямой до Англии составляет 34 километра.

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