51% немцев поддерживают перспективу нового срока Меркель - опрос

Еще 46% респондентов отрицательно оценивают перспективу четвертого срока Ангелы Меркель на посту канцлера Германии

В Германии 51% граждан позитивно относятся к тому, что Ангела Меркель претендует четвертый раз подряд занять пост канцлера. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проводимого немецким телеканалом ARD.

51% опрошенных положительно оценивают перспективу четвертого срока Меркель, а 46% - отрицательно.

В октябре 2017 года генерального канцлера поддерживали 61% респондентов. Но слишком длинные коалиционные переговоры после выборов в 2017 году подорвали доверие. Согласно опросу, 71% респондентов заявили, что из-за этого "теряют терпение".

Теряет поддержку и Социал-демократическая партия, которая, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, получила бы лишь 18% голосов. По данным ARD, это самый низкий рейтинг социал-демократов с момента, как телеканал начал проводить этот опрос.

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