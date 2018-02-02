Во Франции разбились два вертолета, есть погибшие

Погибли по меньшей мере пять человек

Два военных вертолета типа "Газель" разбились сегодня в департаменте Вар на юге Франции. Погибли минимум пять человек, сообщает Le Figaro.

Изначально сообщалось о шести жертвах, но тел было найдено пять. Поиски шестой возможной жертвы продолжаются.

Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск.

Причины катастрофы пока не называются.

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