USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Во Франции разбились два вертолета, есть погибшие

02.02.2018 11:51
Погибли по меньшей мере пять человек
Во Франции разбились два вертолета, есть погибшие
Фото: twitter.com/GillesKLEIN

Два военных вертолета типа "Газель" разбились сегодня в департаменте Вар на юге Франции. Погибли минимум пять человек, сообщает Le Figaro.

Изначально сообщалось о шести жертвах, но тел было найдено пять. Поиски шестой возможной жертвы продолжаются.

Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск.

Причины катастрофы пока не называются.

Читайте также: В США разбился вертолет с политиками из Зимбабве: есть погибшие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 