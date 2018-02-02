Во Франции разбились два вертолета, есть погибшие
02.02.2018 11:51
Погибли по меньшей мере пять человек
Фото: twitter.com/GillesKLEIN
Два военных вертолета типа "Газель" разбились сегодня в департаменте Вар на юге Франции. Погибли минимум пять человек, сообщает Le Figaro.
Изначально сообщалось о шести жертвах, но тел было найдено пять. Поиски шестой возможной жертвы продолжаются.
Как сообщили в префектуре, вертолеты принадлежали авиационному училищу сухопутных войск.
Причины катастрофы пока не называются.
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