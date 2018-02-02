В Иране арестовали 29 женщин за непокрытые головы на акциях

Точной информации, задержаны ли женщины в Тегеране и в других иранских городах, пока нет

В Иране полиция арестовала 29 женщин, которые не покрыли головы в знак протеста против закона об обязательном ношении исламских шарфов в публичных местах. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Полиция задержала женщин, "обманутых" пропагандистской кампанией со стороны иранцев из-за рубежа. Точной информации, задержаны ли женщины в Тегеране и в других иранских городах, пока нет", - отмечается в сообщении.

Издание напоминает, что вид женщин в Иране стал предметом особого внимания после революции 1979 года, когда соблюдение исламского дресс-кода стало обязательным. Согласно этому дресс-коду, волосы женщины, как и тело, должны быть спрятаны под одеждой на публике.

Полиция нравов регулярно наказывает тех, кто тщательно не соблюдает правил, касающихся хиджаба.

Президент Ирана Хасан Роугани не стал комментировать нынешние протесты, но ранее в подобных ситуациях он призывал силовиков действовать умеренно.

30 января 2018 года в Иране женщины впервые со времен революции 1979 года провели несколько одиночных акций протеста против обязательного ношения хиджаба.

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