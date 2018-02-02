В США обнародовали документ о возможной предвзятости ФБР к Трампу

Документ был зачитан во время телефонной конференции с журналистами после того, как Трамп рассекретил его

Комитет по интеллектуальной собственности Палаты представителей США обнародовал "меморандум Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к президенту Дональду Трампу со стороны спецслужб и Минюста США. Об этом сообщает The New York Times.

Документ был зачитан во время телефонной конференции с журналистами после того, как Трамп рассекретил его.

"Меморандум Нунеса" - четырехстраничный документ, составленный для Нунеса. Он основан на секретной информации о приемах слежки ФБР, которые, по словам республиканцев, якобы были неправомерно применены спецслужбами, чтобы подорвать кампанию и президентство Трампа. Они утверждают, что в документе есть доказательство принятия решения о слежке за Картером Пейджем (советник Трампа по внешней политике в период кампании) на основании "российского досье" британского экс-разведчика Кристофера Стила. Оппоненты спецпрокурора Роберта Мюллера по делу Трамп-России говорят, что именно именно с этого и началось широкомасштабное расследование о "связи" президента с Кремлем.

Спецслужбы США отвергают такие обвинения и говорят, что за Пейджем начали следить задолго до появления "досье Стила", создание которого частично финансировалось штабом проигравшей на выборах Хиллари Клинтон.

Кроме того, демократы считают, что в документе содержится "выборочно составленная" секретная информация, которая при обнародовании якобы поставит под угрозу нацбезопасность и навредит расследованию Мюллера. Они уверены, что после публикации не только начнутся увольнения в ФБР, но и будут открыты уголовные дела.

Федеральное бюро расследований сомневается в достоверности меморандума.

Отвечая на вопрос о содержании меморандума, Трамп сказал журналистам, что это позор, и многие люди должны "стыдиться самих себя".

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