Взрыв в центре Анкары был терактом: главный подозреваемый убит

Мощный взрыв прогремел в котельной налоговой инспекции столицы Турции вечером 1 февраля

Взрыв в здании налоговой инспекции в столице Турции Анкаре, который произошел вечером 1 февраля, признали терактом. Об этом заявил губернатор Анкары, передает Daily Sabah.



В письменном заявлении утверждается, что для совершения теракта было установлено взырвное устройство в здании налоговой инспекции. Жертв или пострадавших в результате инцидента нет.

Момент, когда подозрительный мужчина зашел в офисное здание и оставил там сумку, был зафиксирован камерами видеонаблюдения.



Также сказано, что в ходе полицейской операции были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к преступлению

Главный подозреваемый, идентифицированный как Ерсен Ертоган, был убит. 26-летний мужчина прошел подготовку в Сирии, попал на территорию Турции нелегально и использовал поддельные документы.

Турецкие власти подозревают в причастности к взрыву Демократическим союз (сирийские курды).



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