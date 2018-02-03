В Польше заявили, что в Беловежской пуще деревья уже не вырубают

По решению суда, с 20 ноября на территории Беловежской пущи вырубка деревьев не проводилась

Польша выполняет решение Cуда ЕС по запрету на вырубку деревьев в Беловежской пуще и нет доказательств того, что лесозаготовка проводилась после 20 ноября. Об этом заявил министр окружающей среды Польши Генрик Ковальчик, передает Радио Польша.

После визита в Беловежскую пущу он сказал, что там не проводятся активные действия в сфере лесного хозяйства.



"Цель моего визита состояла в том, чтобы подтвердить заявление ведомства и компании "Государственные леса" о том, что польская сторона выполняет решение суда Европейского Cоюза от 20 ноября 2017 года, согласно которому в Беловежской пуще можно вести только те действия, которые касаются вопросов общественной безопасности", - сказал министр.



"Нет доказательств того, что после 20 ноября на территории пущи вырубались деревья", - сказал он.

По словам Ковальчика, дерево срубят только в том случае, если комиссия, в которую входят входят лесники, пожарные и полицейские, сделает заключение о необходимости соответствующих действий.

Беловежская пуща - один из последних первобытных лесов Европы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.



20 ноября 2017 года Суд ЕС постановил запретить вырубку деревьев в Беловежской пуще за исключением ситуаций угрозы безопасности.



20 февраля Суд ЕС опубликует свое заключение по поводу состояния дел в Беловежской пуще. Иск в Суд ЕС против Польши подала Еврокомиссия.



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