Экс-глава ФБР раскритиковал доклад о якобы предвзятости к Трампу

Джеймс Коми считает, что этот материал опубликовали зря и он не принес ничего, кроме проблем

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости ведомства к в отношении американского президента Дональда Тампа в ходе расследования о вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом он написал в своем twitter.



"Это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие в разведывательном сообществе, повредил взаимоотношениям с судами FISA и непростительно придал огласке засекреченное расследование. Зачем?", -написал Коми.



Он отметил, что Министерство юстиции и ФБР должны продолжать выполнять свою работу.





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В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что репутация Федерального бюро расследований (ФБР) худшая в истории, "разорвана в клочья", после многих лет управления ФБР Джеймсом Коми "со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями".



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