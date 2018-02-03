Возле Владивостока судно из КНДР подало сигнал SOS - СМИ

По информации перевозчика, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу и прочие гуманитарные грузы

Северокорейский теплоход Man Gyong Bong, который доставляет грузы в Раджин и уже три дня стоит возле российского Владивостока, подал сигнал SOS. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на директора компании-перевозчика ИнвестСтройТрест, представителя северокорейской компании-фрактователя Man Gyong Bong РосКор Владимира Баранова.



"Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (01.35 по Киеву) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа", - рассказал он.



По словам Баранова, капитан судна еще сутки назад послал аварийную радиограмму, однако никто на нее не отреагировал.



"К судно уже отправились пограничники, но сейчас они не могут к нему подойти из-за льда", - отметил директора компании-перевозчика.



Баранов также уточнил, что судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.



Отмечается, что этот перевозчик ранее доставлял в КНДР гуманитарные грузы. До августа, когда приостановили паромные рейсы между Россией и КНДР, ИнвестСтройТрест занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток - Раджин. В середине октября возобновилоь морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании.



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