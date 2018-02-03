USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Возле Владивостока судно из КНДР подало сигнал SOS - СМИ

03.02.2018 07:07
По информации перевозчика, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу и прочие гуманитарные грузы
Возле Владивостока судно из КНДР подало сигнал SOS - СМИ
Фото: www.marinetraffic.com

Северокорейский теплоход Man Gyong Bong, который доставляет грузы в Раджин и уже три дня стоит возле российского Владивостока, подал сигнал SOS. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на директора компании-перевозчика ИнвестСтройТрест, представителя северокорейской компании-фрактователя Man Gyong Bong РосКор Владимира Баранова.

"Судно находится в водах уже три дня, ему не дают пришвартоваться. Уже 1,5 суток оно обесточено. Сегодня в 09.35 (01.35 по Киеву) капитан дал сигнал SOS. На теплоходе находится 30 человек экипажа", - рассказал он.

По словам Баранова, капитан судна еще сутки назад послал аварийную радиограмму, однако никто на нее не отреагировал.

"К судно уже отправились пограничники, но сейчас они не могут к нему подойти из-за льда", - отметил директора компании-перевозчика.

Баранов также уточнил, что судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

Отмечается, что этот перевозчик ранее доставлял в КНДР гуманитарные грузы. До августа, когда приостановили паромные рейсы между Россией и КНДР, ИнвестСтройТрест занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток - Раджин. В середине октября возобновилоь морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании.

Читайте также: Во Владивостоке просят Кремль не отбирать у них рабочих из КНДР

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 