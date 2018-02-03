Испания передала США подозреваемого в хакерстве россиянина

В испанском суде россиянин Левашов заявил, что последние десять лет работал на "Единую Россию"

Из Испании в США экстрадировали россиянина, которого обвиняют в киберпреступлениях. Об этом сообщает Reuters.



37-летнего Петра Левашова обвиняют в том, что он запустил сеть Kelihos из более 100 тысяч компьютеров, связанных между собою вирусом. Их использовали для спам-атак или распространения вируса.



Левашов отрицает все обвинения. В сентябре в испанском суде он сказал, что работал на партию президента РФ Владимира Путина "Единая Россия" на протяжении последних десяти лет.

Задержали Левашова в апреле прошлого года в Барселоне - он был в международном розыске по запросу США.

Читайте также: Связанные с РФ хакеры пытались взломать почту Сената США



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.