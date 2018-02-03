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Испания передала США подозреваемого в хакерстве россиянина

03.02.2018 09:27
В испанском суде россиянин Левашов заявил, что последние десять лет работал на "Единую Россию"
Испания передала США подозреваемого в хакерстве россиянина
Петр Левашов

Из Испании в США экстрадировали россиянина, которого обвиняют в киберпреступлениях. Об этом сообщает Reuters.

37-летнего Петра Левашова обвиняют в том, что он запустил сеть Kelihos из более 100 тысяч компьютеров, связанных между собою вирусом. Их использовали для спам-атак или распространения вируса.

Левашов отрицает все обвинения. В сентябре в испанском суде он сказал, что работал на партию президента РФ Владимира Путина "Единая Россия" на протяжении последних десяти лет.  

Задержали Левашова в апреле прошлого года в Барселоне - он был в международном розыске по запросу США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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