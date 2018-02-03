USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель

03.02.2018 10:39
Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура, который расположен на юге страны
В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель
Фото: global.jaxa.jp

В Японии аэрокосмическое агентство JAXA запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура в южной префектуре Кагосима. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (07:03 по киевскому времени).

Задача ракеты - вывести на орбиту спутник связи.

SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Ее диаметр - 52 см, а вес - 2,6 т.

Смотрите также: SpaceX проводит запуск Falcon 9 со спутником: трансляция

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 