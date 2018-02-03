В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель
03.02.2018 10:39
Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура, который расположен на юге страны
Фото: global.jaxa.jp
В Японии аэрокосмическое агентство JAXA запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Об этом сообщает японское издание Nikkei.
Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура в южной префектуре Кагосима. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (07:03 по киевскому времени).
Задача ракеты - вывести на орбиту спутник связи.
SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Ее диаметр - 52 см, а вес - 2,6 т.
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