В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель

Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура, который расположен на юге страны

В Японии аэрокосмическое агентство JAXA запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура в южной префектуре Кагосима. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (07:03 по киевскому времени).

Задача ракеты - вывести на орбиту спутник связи.

SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Ее диаметр - 52 см, а вес - 2,6 т.

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