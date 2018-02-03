КНДР заработала $200 млн на незаконном экспорте - Reuters
В 2017 году Северная Корея заработала около $200 млн, экспортируя уголь и оружие в обход санкций ООН. Об этом сообщает агентство Reuters.
В агентстве со ссылкой на отчет независимых экспертов ООН уточнили, что КНДР поставляла уголь в Россию, Китай, Южную Корею, Малайзию и Вьетнам. При этом использовались фальшивые документы, в которых уголь проходил как российский или китайский.
В обход резолюций ООН Пхеньян экспортировал также нефть.
Авторы доклада утверждают, что в 2012-2017 годах КНДР провела около 40 ранее не зарегистрированных поставок в Сирийский научно-исследовательский центр, который разрабатывает химическое оружие.
Есть доказательства того, что Северная Корея продала Сирии кислостойкую плитку в количестве, достаточном для покрытия крупного промышленного объекта, а Мьянма получила из КНДР системы баллистических ракет наряду с обычными вооружениями, включая несколько ракетных установок и ракеты класса "земля-воздух".
26 января 2018 года СМИ уже сообщали, что Северная Корея через Россию перепродавала уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН.
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