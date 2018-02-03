Иностранцев-олигархов в Британии обяжут объяснять свое состояние
Олигархи, подозреваемые в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Министр по вопросам безопасности и экономических преступлений Бен Уоллес заявил, что в Великобритании теперь могут заморозить подозрительные активы на сумму более 50 тыс фунтов. По словам министра, теперь богатые иностранные преступники почувствуют "полную силу правительства".
В Великобритании ежегодно отмывается 90 млрд фунтов.
Новый закон о "Состоянии неясного происхождения" (New Unexplained Wealth Orders), вступивший в силу на этой неделе, позволит британским чиновникам блокировать активы, включая недвижимость, пока их происхождение не будет должным образом объяснено.
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