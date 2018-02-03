Тиллерсон предостерег Мексику от вмешательства РФ в выборы

В июле в Мексике президентские выборы и госсекретарь призвал мексиканцев "обратить внимание на то, что происходит"

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон призвал Мексику внимательно следить за выборами в своей стране в июле из-за возможного вмешательства в процесс России. Об этом он заявил в Мехико в ходе тура по Латинской Америке, передает Радио Свобода.



"Мой совет - обратить внимание на то, что происходит. Все, что я могу сказазать вам, это то, что мы знаем - Россия оставила "отпечатки своих пальцев" в ряде стран мира", - сказал Тиллерсон.



В начале января советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что власти России прибегают к "сложным усилиям" по влиянию на президентские выборы в Мексике.



Согласно опросам, больше всего шансов на победу у бывшего мэра Мехико, представителя левых сил Андреаса Мануэля Лопеса Обрадора. Он заявил, что у его кампании нет поддержки со стороны Кремля.

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