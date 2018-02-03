В Италии неизвестный открыл стрельбу на улице, есть раненые

Ответственный за стрельбу был задержан

В центре итальянского города Мачерата мужчина прямо из окна автомобиля Alfa Romeo 147 открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двух человек. Об этом сообщает местное издание Ansa.

Сообщается, что мужчина целился в темнокожих людей.

Ответственный за стрельбу был заблокирован правоохранителями на площади Пьяцца делла Виттория, его задержали.

Мэр города Романо Каранчини призвал местных жителей не выходить на улицы из соображений безопасности.

Читайте также: Мужчина открыл стрельбу в здании кондитерской фабрики Москвы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.