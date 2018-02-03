Впервые за 239 лет: в британском городе запретили звон колокола

Один из местных жителей пожаловался на бой курантов. Возмущенные запретом начали кампанию "Save the Chimes" ("Спасти куранты")

В британском городе Сэндвич в графстве Кент впервые за 239 лет запретили бить куранты из-за жалобы одного из местных жителей на шум. Об этом сообщает The Sun.



В сообщении говорится, что британец не мог спать из-за того, что колокол звонит четыре раза в час.



Из-за его жалобы, администрация города приняла решение, что колокола на церкви Святого Петра не должны звонить между 11:00 вечера и 7:00 утра, за исключением периода Рождества и Нового Года.



Многие жители города критически восприняли такую и новость и даже собрались на обсуждение этого вопроса. Они заявляют, что 85 процентов из тех, кто живет рядом с церковью не хотят запрета на бой курантов.



В городе даже начали кампанию "Save the Chimes" ("Спасти куранты"), чтобы изменить решение местной администрации.







Фото: www.thesun.co.uk