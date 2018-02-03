Стрельба в Италии: мотивом может быть месть нигерийской общине
В итальянском городке Мачерата стрелял 28-летний местный житель Лука Траини, который устроил стрельбу в качестве мести нигерийской общине. Об этом сообщает итальянское издание Corriere.it.
Уже известно о шести раненых.
Как известно, полиция задержала злоумышленника возле военного мемориала. Вибритый налысо Траини, член партии Лига Севера имел завязанный на шее триколор, кричал "Да здравствует Италия!" и сделал римское приветствие во время задержания.
Издание сообщает, что недавно в городке было убито итальянку, а среди подозреваемых есть гражданин Нигерии. Это и могло стать причиной для мести.
3 февраля 2018 года в центре итальянского города Мачерата мужчина прямо из окна автомобиля Alfa Romeo 147 открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двух человек.
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