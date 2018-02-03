В Чехии Бабиш не исключает проведения досрочных выборов

Экс-премьер Чехии заявил, что его правительство еще рассчитывает договориться о поддержке до конца февраля

Премьер-министр в отставке Андрей Бабиш не исключил, что если правительство не получит доверия, можно было бы провести досрочные выборы. Об этом он рассказал в интервью газете Právo, сообщает Novinky.cz.

"Возможно, мы сможем договориться о поддержке правительства до конца февраля, и тогда мы попросим проголосовать за доверие", - сказал он.

Если его правительство не получит поддержки, то не исключен вариант проведения выборов.

Бабиш сам еще недавно был против такого решения.

16 января 2018 года парламент Чехии выразил недоверие правительству. Премьер-министра поддержали 78 депутатов, 116 проголосовали против, а шесть воздержались. Вопрос о доверии вынесли на голосование по инициативе самого Бабиша, но это одно из требований конституции страны.

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