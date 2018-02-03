На Корсике митингуют за расширение автономии острова

Инициаторами проведения мероприятия выступили руководители националистического движения острова

На Корсике собрался многотысячный митинг сторонников националистов, которые требуют от официального Парижа начать диалог о предоставлении острову более широких прав. Митинг проходит накануне запланированного визита на остров президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает агентство Укринформ.

Инициаторами проведения мероприятия выступили руководители националистического движения острова - председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеоне и спикер Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламона.

"Мы надеемся, что в митинге примут участие не менее 8000 человек, поскольку из-за погодных условий движение некоторого общественного транспорта было отменено", - сообщили организаторы мероприятия. Ранее они рассчитывали на "не менее 10 000 человек", уточнили в агентстве.

Митинг и шествие проходят центральной частью административного центра Корсики - городом Аяччо. Организаторы требуют скорейшего ответа от Елисейского дворца о начале диалога относительно своих требований, в частности в сфере налогообложения, амнистии заключенных, оказания корсиканского языку официального статуса, введение моратория на покупку земли на острове не его резидентами.

Как известно, коалиция националистов "За Корсику" одержала победу на выборах в парламент Корсики в декабре прошлого года. Коалиция требует более широких полномочий, но не полной независимости, поскольку остров остается дотационным регионом и зависит от Франции.

3 января 2018 года избранный председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеони призвал Макрона начать переговоры о большей автономии для острова.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.