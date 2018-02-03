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Пилота сбитого над Сирией Су-25 убили - Минобороны РФ

03.02.2018 19:44
Летчик успел катапультироваться из падающего самолета и приземлиться на территории, контролируемой сирийской оппозицией
Пилота сбитого над Сирией Су-25 убили - Минобороны РФ
Фото: скриншот с видео

Повстанцы в Сирии застрелили пилота, который катапультировался со сбитого штурмовика Су-25 Военно-космических сил России. Об этом заявило Минобороны РФ.

"3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации Идлиб потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джебхат ан-Нусра. При ведении боя с террористами пилот погиб", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также сказано, что, по предварительной информации, штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Отмечается, что так называемый российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вместе с Турцией, которая, как сказано, ответственна за зону деэскалации Идлиб, работают над возвращением меры тела российского летчика.

Портал syria.liveuamap.com сообщает, что среди обломков самолета с красной звездой был обнаружен рапорт, из которого следует, что пилот мог претендовать на получение награды от российского оборонного ведомства за выполнение боевых задач в Сирии.


Фото: syria.liveuamap.com

Ранее сегодня, 3 февраля, в небе над Сирией сирийская оппозиция сбила штурмовик Су-25 Военно-космических сил России. Военную операцию по бомбардировке района, контролируемого повстанцами, Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.

Читайте также: Пентагон заявляет о росте инцидентов с самолетами РФ в Сирии

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ЛIГАБiзнесIнформ
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