Пилота сбитого над Сирией Су-25 убили - Минобороны РФ

Летчик успел катапультироваться из падающего самолета и приземлиться на территории, контролируемой сирийской оппозицией

Повстанцы в Сирии застрелили пилота, который катапультировался со сбитого штурмовика Су-25 Военно-космических сил России. Об этом заявило Минобороны РФ.



"3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации Идлиб потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джебхат ан-Нусра. При ведении боя с террористами пилот погиб", - сообщили в российском оборонном ведомстве.



Также сказано, что, по предварительной информации, штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.



Отмечается, что так называемый российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии вместе с Турцией, которая, как сказано, ответственна за зону деэскалации Идлиб, работают над возвращением меры тела российского летчика.



Портал syria.liveuamap.com сообщает, что среди обломков самолета с красной звездой был обнаружен рапорт, из которого следует, что пилот мог претендовать на получение награды от российского оборонного ведомства за выполнение боевых задач в Сирии.







Фото: syria.liveuamap.com



Ранее сегодня, 3 февраля, в небе над Сирией сирийская оппозиция сбила штурмовик Су-25 Военно-космических сил России. Военную операцию по бомбардировке района, контролируемого повстанцами, Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.

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