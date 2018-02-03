Собчак намерена идти в Госдуму в 2021 году

Российская телеведущая не рассчитывает выиграть выборы президента в этом году

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в 2021 году. Об этом она заявила в субботу на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге, передает рупор Кремля ТАСС.



"Когда закончатся выборы (президента - ред.), я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию Гражданская инициатива, если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу - это моя следующая цель, 2021 год", - сказала он в ответ на вопрос о дальнейших планах.



По ее словам, "следующей точкой станут президентские выборы", которые состоятся в России в 2024 году.



Отмечается, что выиграть эти выборы, который пройдут уже 18 марта 2018 году, в годовщину аннексии Крыма Россией, она не рассчитывает.



7 января в подмосковном Королеве избили Сергея Селюкова, сборщика подписей за выдвижение Ксении Собчак кандидатом на президентских выборах в РФ.



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