Военные корабли НАТО зашли в порт Румынии

Корабли НАТО прибыли для операции по охране акватории Черного моря и проведения учений

Постоянная группа военных кораблей НАТО, принимающая участие в военных учениях в акватории Черного моря, прибыла в румынский порт Констанца. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Румынии, передает Укринформ.

В состав группы входят фрегат Король Фердинанд, британский корабль HMS Duncan, турецкий фрегат TCG Gaziantep.

До 17 февраля корабли примут участие в операциях по охране акватории Черного моря. Вторая часть военных кораблей проводит учения по обезвреживанию морских мин.

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