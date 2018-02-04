Военные корабли НАТО зашли в порт Румынии
04.02.2018 11:13
Корабли НАТО прибыли для операции по охране акватории Черного моря и проведения учений
Иллюстративное фото (скриншот видео)
Постоянная группа военных кораблей НАТО, принимающая участие в военных учениях в акватории Черного моря, прибыла в румынский порт Констанца. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Румынии, передает Укринформ.
В состав группы входят фрегат Король Фердинанд, британский корабль HMS Duncan, турецкий фрегат TCG Gaziantep.
До 17 февраля корабли примут участие в операциях по охране акватории Черного моря. Вторая часть военных кораблей проводит учения по обезвреживанию морских мин.
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