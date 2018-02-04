Экс-советник Трампа был неофициальным советником Кремля - СМИ

Пейдж работал в предвыборном штабе Трампе. В одном из писем он назвал себя бывшим неофициальным советником Кремля

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж называл себя в одном из писем советником Кремля. Об этом сообщает журнал Time.

Письмо датруется 25 августа 2013 года и было адресовано академическому издательству в рамках обсуждения правок в предлагавшуюся к публикации рукопись экс-советника Трампа, рассказал Time редактор.

"В последние полгода я имел честь служить неофициальным советником сотрудников Кремля в рамках подготовки к проведению Россией в качестве страны-хозяйки саммита G20 в следующем месяце, где тема энергетики будет важным аспектом в повестке дня", - говорилось в письме, которое цитирует издание.

Отмечается, что из-за этого документа появились вопросы об объеме контактов Пейджа с российскими властями в последние годы.

Ранее сегодня сообщалось, что Трамп назвал расследование его связей с РФ "американским позором".

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