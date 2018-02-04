В Сирии повстанцы взяли ответственность за сбитый самолет РФ

Командир повстанцев заявил, что сбитый российский штурмовик - это "наименьший из способов отомстить"

Ответственность за сбитый в небе над сирийским Идлибом российский самолет взяла на себя группировка постанцев Тахрир аль-Шам. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на агентство Ebaa, связанное с повстанцами.

Командир отряда Махмуд Туркмани сообщил, что они сбили российский Су-25 при помощи зенитно-ракетного комплекса в районе города Серакаба в провинции Идлиб.

"Это наименьший способ мести, которую можем предложить, и эти оккупанты должны знать, что наше небо - это не пикник", - заявил он.

3 февраля в небе над Сирией был сбит российский штурмовик. Россия проводила военную операцию совместно с войсками режима Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что повстанцы застрелили катапультировавшегося пилота этого штурмовика.

Россия утверждает, что нанесла ответный удар в результате которого погибли более 30 повстанцев.

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