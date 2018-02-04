В Сирии повстанцы взяли ответственность за сбитый самолет РФ
Ответственность за сбитый в небе над сирийским Идлибом российский самолет взяла на себя группировка постанцев Тахрир аль-Шам. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на агентство Ebaa, связанное с повстанцами.
Командир отряда Махмуд Туркмани сообщил, что они сбили российский Су-25 при помощи зенитно-ракетного комплекса в районе города Серакаба в провинции Идлиб.
"Это наименьший способ мести, которую можем предложить, и эти оккупанты должны знать, что наше небо - это не пикник", - заявил он.
3 февраля в небе над Сирией был сбит российский штурмовик. Россия проводила военную операцию совместно с войсками режима Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что повстанцы застрелили катапультировавшегося пилота этого штурмовика.
Россия утверждает, что нанесла ответный удар в результате которого погибли более 30 повстанцев.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
02.02.18
18:18
-
02.02.18
17:32
-
02.02.18
17:38
-
02.02.18
16:36
-
02.02.18
15:14