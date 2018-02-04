Аресты и армия у парламента: на Мальдивах требуют импичмента

Конфликт между властями и оппозицией перешел в острую фазу на фоне отказа президента страны освобождать политзаключенных

В столице Мальдивских островов Мале Верховный суд сегодня вынесет решение, отстранять ли действующего президента Абдуллы Ямина за невыполнение своего распоряжения об освобождении заключенных лидеров оппозиции, сообщает Al Jazeera.

Сейчас правительственная армия окружила здание парламента в Мале. Арестованы двое оппозиционных депутатов вскоре после того, как парламенту было предложено отстранить отправить в отставку генерального прокурора и министра обороны страны.

Генпрокурор Мальдивских островов официально заявил о возможности беспорядков в стране.

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