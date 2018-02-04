В Швейцарии остановили автобус с 1,6 тонн снега на крыше - фото

На крыше пассажирского автобуса была снежная шапка более 40 сантиметров в высоту

Швейцарская полиция остановила шведский автобус, который ехал по автостраде с более чем 1600 кг снега на крыше. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской полиции.



Отмечается, что сотрудники полиции кантона Золотурн днем, 3 февраля, остановили пассажирский автобус около города Ензинген и обнаружили, что на его крыше была снежная шапка более 40 сантиметров в высоту. Водителю приказали очистить крышу от снега и льда.



"Полиция просит водителей легковых машин и грузовиков очистить свои транспортные средства от снега и льда перед поездкой и тем самым способствовать безопасности движения", - говорится в сообщении.







Полиция предупреждает, что снежные массы могут растаять во время движения, что представляет опасность для других участников дорожного движения.

Фото: www.so.ch



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