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В Швейцарии остановили автобус с 1,6 тонн снега на крыше - фото

04.02.2018 22:10
На крыше пассажирского автобуса была снежная шапка более 40 сантиметров в высоту
В Швейцарии остановили автобус с 1,6 тонн снега на крыше - фото
Фото: www.so.ch

Швейцарская полиция остановила шведский автобус, который ехал по автостраде с более чем 1600 кг снега на крыше. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской полиции.

Отмечается, что сотрудники полиции кантона Золотурн днем, 3 февраля, остановили пассажирский автобус около города Ензинген и обнаружили, что на его крыше была снежная шапка более 40 сантиметров в высоту. Водителю приказали очистить крышу от снега и льда.

"Полиция просит водителей легковых машин и грузовиков очистить свои транспортные средства от снега и льда перед поездкой и тем самым способствовать безопасности движения", - говорится в сообщении. 


Полиция предупреждает, что снежные массы могут растаять во время движения, что представляет опасность для других участников дорожного движения.

Фото: www.so.ch

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ЛIГАБiзнесIнформ
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