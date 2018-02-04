Президента Кипра переизбрали на второй срок

Никос Анастасиадис переизбран в ходе второго тура выборов

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис переизбран на второй срок в ходе второго тура выборов. Об этом сообщает Сyplive со ссылкой на заявление МВД Кипра.

В сообщении говорится, что он набрал почти 56 процентов голосов. За его основного соперника, кандидата от коммунистов Ставроса Маласа, которого поддерживала Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), проголосовали 44 процента избирателей. Отмечается, что он уже поздравил Анастасиадиса.



Также сказано, что сторонники переизбранного президента отмечают его победу на главной площади Никосии.



Оба кандидата во втором туре выступали за продолжение переговоров по объединению греческой и турецкой частей острова и вывод турецких военных с оккупированной территории.



Явка на выборы во втором туре составила 73,97%, в первом - 71,4%. Отмечается, что в должность новый президент вступит 28 февраля.