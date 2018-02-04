В Греции тысячи вышли на акцию против названия соседней страны

Греки выступают против того, чтобы Македония носила такое название, потому что так называется одна из провинций Греции

В столице Греции несколько десятков тысяч собрались на акцию протеста против того, чтобы соседняя страна называлась Македонией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Protothema.



По версии организаторов, на центральную площадь Афин пришли 1,5 млн человек. Полиция сообщает о 140 тысячах участиков акции.

На акции были люди из разных регионов Греции, в том числе из Македонии, Крита и Пелопоннеса.





21 января на такой же митинг собрались 30 тысяч человек.