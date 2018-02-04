USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Греции тысячи вышли на акцию против названия соседней страны

04.02.2018 23:40
Греки выступают против того, чтобы Македония носила такое название, потому что так называется одна из провинций Греции
В Греции тысячи вышли на акцию против названия соседней страны
Фото: Protothema

В столице Греции несколько десятков тысяч собрались на акцию протеста против того, чтобы соседняя страна называлась Македонией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Protothema.

По версии организаторов, на центральную площадь Афин пришли 1,5 млн человек. Полиция сообщает о 140 тысячах участиков акции.

На акции были люди из разных регионов Греции, в том числе из Македонии, Крита и Пелопоннеса. 

греция-2.jpg

21 января на такой же митинг собрались 30 тысяч человек. 

Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции. Спор продолжается со времен распада Югославии. 

Ранее премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО. Правительство заявило о готовности провести референдум о смене названия страны.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 