В Греции тысячи вышли на акцию против названия соседней страны
В столице Греции несколько десятков тысяч собрались на акцию протеста против того, чтобы соседняя страна называлась Македонией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Protothema.
По версии организаторов, на центральную площадь Афин пришли 1,5 млн человек. Полиция сообщает о 140 тысячах участиков акции.
На акции были люди из разных регионов Греции, в том числе из Македонии, Крита и Пелопоннеса.
21 января на такой же митинг собрались 30 тысяч человек.
Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции. Спор продолжается со времен распада Югославии.
Ранее премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО. Правительство заявило о готовности провести референдум о смене названия страны.
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