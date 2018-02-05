Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке вступить в ЕС

В новой стратегии ЕС прогнозируется, что Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза уже к 2025 году

Еврокомиссия планирует ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих стран в Евросоюз. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt.



В новом стратегическом документе Еврокомиссии говорится, что к 2025 году Сербия и Черногория должны быть готовы стать членами ЕС.



Эту стратегию представит 6 февраля еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. По его словам, эти страны смогут вступить в союз к назначенному сроку, но только если выполнят все необходимые условия.



Хан также отметил, что двери ЕС открыты для стран западных Балкан, но "при соответствующих усилиях с их стороны".



Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС.



"Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии. К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что у Турции нет шансов на прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз.

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