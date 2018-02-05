МИД ФРГ: Ядерная доктрина США способствует новой гонке вооружений
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразил обеспокоенность планами США по разработке нового тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам Габриэля, закрепленные в ядерной доктрине намерения показывают, что "спираль новой гонки ядерных вооружений уже запущена".
Он отметил, что ответом на предполагаемое наращивание ядерного арсенала России и азиатских стран не должно быть только увеличение ядерного потенциала.
Габриэль считает, что подобные действия посылают неправильные сигналы, а нужно наоборот разрабатывать новые инициативы по разоружению.
"Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен оставаться мир без ядерного оружия", - подчеркнул министр.
В новой ядерной доктрине США предлагают сосредоточиться на разработке маломощного ядерного оружия - боеголовок с низкой взрывной силой.
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