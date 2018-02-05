МИД ФРГ: Ядерная доктрина США способствует новой гонке вооружений

Министр Габриэль предупредил, что "спираль новой гонки ядерных вооружений запущена" и нужны инициативы по разоружению

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразил обеспокоенность планами США по разработке нового тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Deutsche Welle.



По словам Габриэля, закрепленные в ядерной доктрине намерения показывают, что "спираль новой гонки ядерных вооружений уже запущена".



Он отметил, что ответом на предполагаемое наращивание ядерного арсенала России и азиатских стран не должно быть только увеличение ядерного потенциала.



Габриэль считает, что подобные действия посылают неправильные сигналы, а нужно наоборот разрабатывать новые инициативы по разоружению.



"Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен оставаться мир без ядерного оружия", - подчеркнул министр.

В новой ядерной доктрине США предлагают сосредоточиться на разработке маломощного ядерного оружия - боеголовок с низкой взрывной силой.



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