В Азербайджане внезапно перенесли дату выборов президента

Президент страны Ильхам Алиев не стал сообщать причину переноса даты выборов

В Азербайджане 11 апреля 2018 года пройдут внеочередные президентские выборы. Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Радио Свобода.

"Алиев, который в понедельник подписал соответствующее распоряжение для ЦИК, не указал, с чем связано перенесение даты выборов", - говорится в сообщении.

Парламент изменил в 2016 году избирательный кодекс Азербайджана, всего было внесено 30 поправок, одна из которых, что президент страны будет избираться сроком на семь лет.

Ранее сообщалось, что выборы президенты страны должны были пройти в октябре 2018 года. Алиева трижды уже избирали президентом страны.

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