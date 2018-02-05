Делегацию северян в Южной Корее возглавит формальный глава КНДР

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам возглавит делегацию из 22 северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам возглавит делегацию из 22 северокорейских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на южнокорейское министерство объединения Республики Корея.

Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, согласно северокорейской конституции, является высшим должностным лицом государства.

Он станет первым столь высокопоставленным представителем Пхеньяна, который посетит Южную Корею за последние четыре года.

Неназванный представитель администрации южнокорейского президента сообщил, что, по мнению официального Сеула, это демонстрирует готовность Севера улучшать отношения между двумя странами и показывает искренность намерений страны.

Помимо Ким Ён Нама в официальную делегацию включены три высокопоставленных чиновника и 18 помощников, сообщило министерство объединения Республики Корея.

На церемонии открытия Игр спортсмены пройдут под одним флагом "единой Кореи".

В заявлении не говорится, будет ли председатель северокорейского парламента присутствовать на церемонии открытия в Пхёнчхане.

Об участии спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх было объявлено 9 января после переговоров между высокопоставленными делегациями КНДР и Южной Кореи. Это было воспринято как проявление желания восстановить отношения.

Ранее в своем новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил об открытости к диалогу и намерении отправить спортивную делегацию на Игры в Пхёнчхан.

Северокорейские спортсмены примут участие также в лыжных гонках и фигурном катании.

Пхеньян намерен отправить свою делегацию и на Паралимпийские игры, которые пройдут в марте.

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В последний раз спортсмены из двух стран выходили на церемонию вместе под флагом Корейского полуострова более 10 лет назад, на зимних Играх 2006 года в Турине.

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