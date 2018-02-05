Военная помощь НАТО стала настоящей защитой Литвы - Грибаускайте
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военная помощь НАТО стала настоящей защитой для страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Решение НАТО улучшить оборону в нашем регионе на практике оказалось очень эффективным и успешным. Военная помощь стала "не символической, а настоящей защитой ", - сказала президент Литвы во время церемонии на литовской военной базе в Рукле, посвященной годовщине отправки в страну международного военного контингента под немецким руководством.
Она считает, что "положение все еще остается опасным".
После аннексии РФ Крыма НАТО направила в три балтийские страны и в Польшу военный контингент численностью около тысячи человек каждый. В Литве командование приняли на себя немецкие военные.
В Рукле, которая расположена примерно в 120 километрах от границы с Калининградской областью, находятся около 450 солдат, а также военная техника. В Литве также находится авиабаза НАТО.
8 сентября Литва призвала руководство Евросоюза создать так называемую военную Шенгенскую зону, чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.
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