СМИ: Швейцария отказала Абрамовичу в получении вида на жительство

Российскому миллиардеру, который попал в "Кремлевский доклад", отказали без объяснения причины

Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в получении вида на жительство. Об этом сообщает издание Le Matin Dimanche со ссылкой на ответ чиновников.



В сообщении сказано, что еще в 2016 году Абрамович обратился к членам правительства кантона Вале с прошением о предоставлении ему вида на жительство. Экс-губернатор Чукотки хотел поселиться возле горнолыжного курорта Вербье.



Отмечается, что эту информацию подтвердили в Государственном секретариате по миграции и в федеральной полиции в муниципалитете Бань, к которому принадлежит Вербье, в кантоне Вале.



"Роман Абрамович был заинтересован в Вале. В финансовом плане для муниципалитета и кантона он был бы очень интересным", - сообщила глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делавалла.



Также сказано, что в июне 2017 он внезапно отозвал свою просьбу без указания причины. Через швейцарский суд он добился запрета для СМИ публиковать любые сведения о его попытках получить вид на жительство в этой стране.



Помимо этого сказано, что российский миллиардер получил отказ без объяснения причин от власти кантона и после этого снова обратился к швейцарским чиновникам. Однако там ему указали на то, что дело официально закрыто после отзыва просьбы и он может подать новое прошение, чего он впоследствии не сделал.



Издание пишет, что представитель миллиардера Джон Манн отказался давать комментарии.



Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Абрамович попал в список Минфина США, против которых рекомендуется ввести санкции. Документ известен как "Кремлевский доклад".



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