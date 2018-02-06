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СМИ: Швейцария отказала Абрамовичу в получении вида на жительство

06.02.2018 00:43
Российскому миллиардеру, который попал в "Кремлевский доклад", отказали без объяснения причины
СМИ: Швейцария отказала Абрамовичу в получении вида на жительство
Роман Абрамович

Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в получении вида на жительство. Об этом сообщает издание Le Matin Dimanche со ссылкой на ответ чиновников.

В сообщении сказано, что еще в 2016 году Абрамович обратился к членам правительства кантона Вале с прошением о предоставлении ему вида на жительство. Экс-губернатор Чукотки хотел поселиться возле горнолыжного курорта Вербье.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в Государственном секретариате по миграции и в федеральной полиции в муниципалитете Бань, к которому принадлежит Вербье, в кантоне Вале.

"Роман Абрамович был заинтересован в Вале. В финансовом плане для муниципалитета и кантона он был бы очень интересным", - сообщила глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делавалла.

Также сказано, что в июне 2017 он внезапно отозвал свою просьбу без указания причины. Через швейцарский суд он добился запрета для СМИ публиковать любые сведения о его попытках получить вид на жительство в этой стране.

Помимо этого сказано, что российский миллиардер получил отказ без объяснения причин от власти кантона и после этого снова обратился к швейцарским чиновникам. Однако там ему указали на то, что дело официально закрыто после отзыва просьбы и он может подать новое прошение, чего он впоследствии не сделал.

Издание пишет, что представитель миллиардера Джон Манн отказался давать комментарии.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Абрамович попал в список Минфина США, против которых рекомендуется ввести санкции. Документ известен как "Кремлевский доклад".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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