Трампу советуют не идти на допрос к Мюллеру по "российскому делу"

Президент США не против разговора со спецпрокурором - даже под присягой, но его адвокаты переживают, что Мюллер может обвинить Трампа во лжи следствию

Адвокаты американского президента Дональда Трампа отговаривают высокопоставленного клиента от дачи показаний специальному прокурору США по "российскому делу" Роберту Мюллеру. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на некие источники в Белом доме.

По словам четырех инсайдеров издания, президентские юристы переживают, что Трампа могут обвинить в даче ложных показаний следствию из-за того, что в прошлом он неоднократно делал противоречивые заявления как на камеру, так и в сети. Собеседники NYT утверждают, что советники и адвокаты настаивают на том, чтобы президент США отказал на запрос Мюллера о допросе.

Обосновать такой демарш они якобы предлагают тем, что в юридическую компетенцию спецпрокурора "не входит ряд расследуемых тем".

Как пишет издание, отказ Трамп от встречи с Мюллером может стать причиной того, что последний попросту передаст в Белый дом повестку для дачи показаний перед Большим жюри, после чего решение по делу, где фигурирует глава государства, будет принимать Верховный суд США.

Кроме того, отказ повлечет репутационные потери для президента и республиканцев в целом: оппоненты Трампа получат новые "доказательства" того, что он все же что-то скрывает от общественности.

Сам Трамп не против разговора с Мюллером и дачи показаний под присягой.

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По состоянию на конец января 2018 года Мюллер с коллегами опросили несколько чиновников Белого дома.

Сейчас Мюллер, писала ранее NYT, особое внимание уделяет анализу данных о встрече сына американского лидера с российским юристом Натальей Весельницкой, которая произошла в июне 2016 года в нью-йоркском здании Trump Tower. Там же были зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт. Некоторые СМИ полагают, что хозяин Белого дома сам надиктовал сыну, о чем говорить в заявлении о контактах с Весельницкой: якобы на встрече речь шла об усыновлении российских детей американцами. Как потом признался Трамп-младший, он пошел на встречу, когда узнал, что у россиян есть компромат на кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Во время разговора с Трампом следователь якобы собирается задать ему вопросы о том, как так вышло, что объяснительное заявление Трампа-младшего о той встрече, как выяснилось по ходу расследования, оказалось ложным.

В начале 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что президент США якобы пытался уволить Мюллера. Глава Белого дома привычно назвал такую информацию "фейком", а само расследование - "величайшей охотой на ведьм в истории страны".





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