Оркестр КНДР приплыл в Южную Корею на "подозрительном" пароме

Северокорейский паром Mangyongbong 92 прибыл в Южную Корею с более чем 140 музыкантами оркестра на борту. Такой визит происходит впервые за 16 лет из-за исключения, которое было сделано в санкционной изоляции тоталитарного государства по случаю Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018, пишет агентство Reuters.

Судно прибыло в порт Муко на восточном побережье Южной Кореи.

Северокорейскую делегацию встретила акция протестующих, которые держали плакаты с перечеркнутыми изображениями диктатора КНДР Ким Чен Ына, пели южнокорейский гимн, размахивали родными флагами и флагами США.

В последний раз Mangyongbong 92 заходил в воды Южной Кореи в 2002 году, когда привез группу поддержки национальной команды на Азиатских играх.

Японские власти неоднократно озвучивали подозрение, что это судно власти КНДР используют для контрабанды запчастей и материалов по своей ядерно-ракетной программе.

Вице-президент США Майкл Пенс (фото - twitter.com/VP):

Тем временем на открытие ОИ-2018 едет вице-президент США Майкл Пенс. Он посетит Сеул вместе с отцом Отто Вормбира - американского студента, который был осужден в КНДР, пробыл в тюрьме 17 месяцев, впал в кому и скончался в июне 2017 года.

"Этот визит - напоминание миру о жестокости, которая творится в Северной Корее", - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал "поглядим, что получится" в ответ на вопрос журналистов, будет ли Пенс встречаться в Южной Корее с кем-то из делегации КНДР. Сегодня Пенс посетит Японию, а в четверг прибудет в Сеул.

Headed to Japan & S Korea to strengthen the relationship between the U.S & allies, reiterate our commitment to continue to isolate N Korea & ensure N Korea doesn’t use the Olympics to paper over the truth about their regime which oppresses its own people & threatens other nations pic.twitter.com/sTOjD4jAwt